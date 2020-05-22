شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يصدر تعميمًا بشأن إقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ اليوم تعميماً بالتأكيد على منسوبي المساجد بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، في الجوامع والمصليات بالمملكة، ويأتي التعميم إلحاقاً لما تم من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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