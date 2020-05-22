شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على نجران حتى 9 مساءً.. والدفاع المدني يحذر والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل مدينة نجران، ومحافظات (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة).

وتستمر حتى الساعة الـ 9مساءً - بمشيئة الله -.

ودعا الدفاع المدني بنجران الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل في حالة الأمطار الشديدة ، كذلك تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.