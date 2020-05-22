شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القصيم: 2015 جولة على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال الفترة من 20 إلى 27 رمضان، 2015 جولة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات

وتهدف هذه الجولات للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، في ظل الإجراءات الإحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وضبطت الفرق الرقابية بمنطقة القصيم خلال هذه الجولات 120 مخالفة، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع.