شكرا لمتابعة خبر عن ترجيح فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رجح مركز الفلك الدولي أن يكون بعد غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في أغلب الدول الإسلامية .
وأرجع ذلك إلى صعوبة رؤية هلال شوال اليوم الجمعة بسبب غروب القمر قبل الشمس وحدوث اقتران بعد غروب الشمس مما يمنع رؤية هلال شوال .
أما غداً السبت فستكون رؤية هلال شوال ممكنة بالعين المجردة في أغلب الدول العربية وبعض دول أوروبا وافريقيا .
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