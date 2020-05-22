شكرا لمتابعة خبر عن ترجيح فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رجح مركز الفلك الدولي أن يكون بعد غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في أغلب الدول الإسلامية .

وأرجع ذلك إلى صعوبة رؤية هلال شوال اليوم الجمعة بسبب غروب القمر قبل الشمس وحدوث اقتران بعد غروب الشمس مما يمنع رؤية هلال شوال .

أما غداً السبت فستكون رؤية هلال شوال ممكنة بالعين المجردة في أغلب الدول العربية وبعض دول أوروبا وافريقيا .