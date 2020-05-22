شكرا لمتابعة خبر عن جنسيات الأجانب الأكثر إستثماراً في المملكة في 90 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حققت الإستثمارات الأجنبية في المملكة ارتفاع كبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة تزيد عن 5 أضعاف مقارنةً بعام 2017 .
وبلغ إجمالي الرخص الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري 348 رخصة مقارنةً بـ 66 رخصة فقط خلال نفس الفترة بعام 2017 .
وتصدرت الهند الدول الأكثر استثماراً بالمملكة خلال الربع الأول من 2020 م ، بعدد 41 رخصة ، تلتها الولايات المتحدة بعدد 37 رخصة ليشكا ثلث رخص 22 دولة خلال تلك الفترة .
وجاءت لبنان في الترتيب الثالث بـ 33 رخصة ، ثم بريطانيا بـ 32 رخصة ، ثم مصر بـ 26 رخصة .
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