شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 2400 مستفيد ومستفيدة من برامج عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أنجزت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني من العام الجامعي 1441هـ عددًا من البرامج والمنجزات شملت الدبلومات التطبيقية والبرامج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى مشاركات مجتمعية وأعمال تطوعية استفاد منها 2493 مستفيدا ومستفيدة.

وأوضح عميد العمادة الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أنه في مجال الدبلومات التطبيقية قدمت العمادة 12 دبلوما تطبيقيا مصنفا من وزارة الخدمة المدنية ومعتمدا من جامعة الملك خالد للطلاب والطالبات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في محافظات منطقة عسير، منها دبلوم البرمجة التطبيقية، ودبلوم إدارة الموارد البشرية، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم الإدارة المكتبية، ودبلوم اللغة الإنجليزية، ودبلوم السلامة والصحة المهنية، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه الدبلومات 512 مستفيدا ومستفيدة.

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وفي مجال البرامج التدريبية قدمت العمادة 103 ساعات تدريبية استفاد منها 272 مستفيدًا ومستفيدة، بهدف تلبية متطلبات سوق العمل وفق أحدث المستجدات، ولتأهيل الخريجين والخريجات السعوديين للعمل بالوظائف التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن هذه البرامج التدريبية برنامج الرسم الهندسي بالأوتوكاد، وبرنامج النمذجة الإنشائية للمباني باستخدام برنامج SAP 2000، إضافة إلى البرامج التدريبية للدبلوم المؤهل لرخصة المحاماة.

كما حرصت العمادة في مجال المسؤولية والشراكة المجتمعية على تفعيل دورها نظرًا لأهميتها الكبيرة وإسهامها في تحقيق التنمية بصفة عامة من خلال تقديم البرامج والمشاركة في الأعمال التطوعية مع الجهات المتعاونة، ومن أبرز برامج الخدمة المجتمعية التي أطلقتها العمادة بالتعاون مع مختلف جهات الجامعة الملتقى الصحي التوعوي التثقيفي الثامن بمحافظة الحرجة، والذي استفاد منه أكثر من 800 مستفيد ومستفيدة، وذلك من خلال برامج ثقافية، وخدمات العيادات الصحية.

يذكر أن العمادة حرصت على استمرار سير أعمالها خلال فترة تعليق الدوام والدراسة، وذلك من خلال تفعيل التعلم عن بعد بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني لعدد من الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها للمجتمع، ومنها إدارة بيئة العمل والتميز الإداري، وإدارة المشاريع الاحترافية، وتنمية المهارات في الموارد البشرية.