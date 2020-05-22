إجازة عيد الفطر.. الموارد البشرية تحدد موعدها وهذه الهيئات تعمل خلالها

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قبل أيام، عن موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك لتكون بدايتها نهاية دوام الخميس 21 رمضان، على أن تكون العودة للعمل بعد الإجازة الأحد 8 شوال.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص، تكون الإجازة حسب نظام العمل 4 أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان، موضحة أن كل عامل له الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة وفق المادة 112 من نظام العمل.

خدمة عملاء مؤسسة التقاعد تعمل في العيد

وفي السياق، كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، أن مركز الاتصال الهاتفي مستمر بخدمة العملاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، عبر أرقام مركز الاتصال 920014000-8001248889، وذلك حرصًا منها على تقديم الخدمات المتميزة لجميع عملائها، والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم، وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه سيتم إغلاق مركز الاتصال ليوم واحد، وهو يوم العيد بحيث يستأنف عمله من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وستكون فترة العمل اعتبارًا من الثاني وحتى السابع من شوال من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً عدا يوم الجمعة، سيكون العمل من الساعة الثانية مساء وحتى العاشرة مساء.

وأفادت المؤسسة العامة للتقاعد، بأن مركز الاتصال سيعمل من تاريخ 28 وحتى 30 من رمضان على فترتين: الفترة الأولى تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، أما الفترة الثانية فتبدأ من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الواحدة صباحًا.

الجمارك تؤكد استمرار عملها في العيد

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وأعلنت الجمارك السعودية، عن مواصلة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ في جميع منافذها الجمركية «البرية، البحرية، والجوية»؛ وذلك لإنهاء الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، والمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ.

ودعت الجمارك السعودية، جميع الجهات ذات العلاقة بإجراءات التخليص على البضائع من مستوردين ومصدرين ووكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين، إلى الاستفادة من هذا التنظيم.

ويأتي ذلك حرصًا على تقليص فترة بقاء البضائع في المنافذ الجمركية، ولتفادي حدوث أي تكدس بعد انتهاء إجازة العيد، وضمانًا لاستمرار تدفق الواردات والصادرات أثناء الإجازة دون توقف؛ مما يُسهم في توفير السلع وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

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