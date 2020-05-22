شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. اقتلاع سقف منزل بسبب الرياح الشديدة في مهد الذهب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شهدت مناطق شمال غرب محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، أمس الخميس، رياحًا عاتية أدت إلى اقتلاع سقف منزل أحد السكان بمركز الصعبية.

وليس هناك أي خسائر أو إصابات بشرية بين سكان المنزل لكن ذلك أسفر عنه انقطاع التيار عن المنازل المحيطة وتمت إعادته للعمل؛ فيما تواصل محافظ ‫المهد مبارك المورقي، هاتفياً بالمواطن المتضرر منزله إثر العاصفة.

وفي السياق نفسه، اطمأنّ "المورقي" على سلامة المواطن وأسرته، كما وجه الجهات المعنية بسرعة تأمين سكن له ولعائلته؛ فيما قدم المواطن شكره وتقديره للمحافظ على هذا التوجيه، مثمنًا حرصه واهتمامه بالمواطنين.

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