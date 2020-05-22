شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»‏ : تقلبات جوية من أول أيام عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، عن وجود تقلبات جوية بدايةً من أول أيام عيد الفطر المبارك وتستمر لعدة أيام على المملكة.

وقال عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع من يوم الأحد أول أيام عيد الفطر "حسب التقويم" إن شاء الله تقلبات جوية لعدة أيام على المملكة " .

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وأوضح " الحصيني " أنها: " تشمل أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية، والوسطى، والجنوبية، وغبار متفاوت مع انخفاض في الحرارة على الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، وشمال القصيم، لتمركز منخفض جوي على الشمالية " .