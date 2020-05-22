شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. 4 أمور لا غنى عنها أثناء الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، اليوم الجمعة، عن 4 أمور يجب الالتزام بها خلال الفترة الحالية لمواجهة الوباء.

وأوضحت المدينة الطبية، خلال مقطع فيديو توعوي عبر حساب الجامعة على موقع التدوين الصغير تويتر، أن تلك الأمور تتمثل في: أولا الأكل الصحي وتقسيم الوجبة لثلاثة أجزاء منها نصف للخضار وربع النشويات وربع للبروتين، مع تقليل السكريات والأطعمة الجاهزة.

وأضافت أن ثانيًا تتمثل في الرياضة فإذا كان العمر من 5 : 17 سنة تحتاج 60 دقيقة يوميًا من الرياضة، أما من 18 لـ 64 فتحتاج إلى 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المعتدل؛ فيما ثالثاً استفد من التطبيقات الإلكترونية المحفزة؛ فضلًا عن إيقاف التدخين على الفور.