شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق سوقي صبيا بعد واقعة التكدس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أكدت أمانة منطقة جازان، اليوم الجمعة، على إغلاق سوق المحلة غوان وسوق أبو القايد بعدما شهدا تكدسًا وازدحامًا وعدم التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حيث كانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة.

وقالت أمانة منطقة جازان، في بيان لها: " بخصوص سوقي المحلة غوان وأبو القعايد للنفع العام فقد تم إغلاقها بناءً على توصية من اللجنة المشكلة من (بلدية محافظة صبيا، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة، وأمانة منطقة جازان) وذلك لأن السوقين عبارة عن هناقر مملوكة ملكية خاصة ومخالفة للاشتراطات الصحية ويوجد بها ازدحام ومخالطة بين الباعة والمتسوقين " .

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وأضافت الأمانة أن: " وضعها لا يساعد البلدية على تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا، علمًا بأنه عندما وردت الأمانة المنطقة بعض الشكاوي التي تتضمن المطالبة بفتحهما بحجة خدمتها لتلك القرى كونها الوحيدة حسب ما ذكره المشتكون ولبعدهم عن سوق صبيا " .

وتابعت: " وبناءً على تلك الشكاوي صدر توجيه أمين منطقة جازان بتشكيل لجنة مكونة من (مدير الخدمات ببلدية محافظة صبيا، ومدير عام صحة البيئة بالأمانة، ووكيل الأمين الشؤون البلديات، ووكيل الأمين للخدمات) للنظر في إمكانية تشغيل السوقين لفترة مؤقتة " .