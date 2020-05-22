شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. «المسند» يوضح سبب رؤية وجه واحد من القمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، عن سبب رؤية وجه واحد من القمر بما يمثل نحو 50% منه فقط، فيما النصف الآخر لا نراه أبداً.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن هذا النصف هو: " الأبعد عنا، وهو غير مظلم كما يعتقد بعض الناس، بل يتعاقب عليه الليل والنهار كما النصف المقابل للأرض"؛ متابعًا: " وعلى الرغم من كون القمر يدور حول الأرض دورة واحدة تستغرق شهراً قمرياً، وعلى الرغم من كون القمر أيضاً يدور حول نفسه دورة كاملة.. إلا أننا لا نرى نصفه الآخر أبداً " .

وأضاف:" السبب الذي يجعلنا لا نشاهد نصف القمر الآخر على الرغم من كونه يدور حول الأرض وحول نفسه؛ لأن الدورتين تستغرقان فترة زمنية واحدة، وهي شهر قمري؛ لذا لا نستطيع رؤية النصف الآخر من القمر ولو كان يدور حول الأرض، ولا يدور حول نفسه لشاهدنا جهات القمر الأربع خلال الشهر القمري " .

واستطرد:" وفي المثال يتضح المقال.. ارسم دائرة كبيرة وضع نفسك في مركز الدائرة (كأنك الأرض) واجعل زميلك في محيط الدائرة يدور عليك عكس عقارب الساعة (كأنه القمر) ستشاهد فقط خده الأيسر ولن تشاهد خده الأيمن، والواقع أن صديقك يدور حولك ويدور أيضاً حول نفسه مرة واحدة ".

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وتابع:" والدورتان تجريان في وقت واحد كما يفعل القمر، والدليل على أن صديقك دار حول نفسه أن وجهه واجه الجهات الجغرافية الأربع خلال دورته حولك، ولو دار صديقك حولك ووجهه ثابت باتجاه الشمال مثلاً فعندئذ سنشاهد كل جزء من رأسه، وهذا لا يحصل في وضع القمر" .

واختتم الدكتور المسند: " وعليه لا نستطيع رؤية الوجه الآخر للقمر من على كوكب ‎#الأرض البتة، وأول مرة رأينا فيها الجانب الآخر من القمر حدث خلال رحلة المركبة القمرية الروسية غير مأهولة (لونا-3)، التي كانت أول من أخذ صورة للجهة المقابلة (المخفية) من القمر وذلك في عام 1959 (أي قبل 61 سنة) " .