بالفيديو : قصة مقولة الملك عبدالعزيز ” الأتراك قومٌ اعتباطيون ” .. ورده على جمال باشا السفاح بعد تهديده باحتلال نجد

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سلط الباحث الكويتي الدكتور سلطان الأصقة ، الضوء على مقولة قالها الملك عبدالعزيز عام 1913 م ، وهي أن ” الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة ” .

الدولة العثمانية غصبت آبائي لواء الأحساء بدون أمر مشروع

وأوضح الأصقة أن العبارة جاءت ضمن تصريحات الملك عبدالعزيز للصحافة العراقية بجريدة الدستور ، حيث قال الملك عبدالعزيز : ” الدولة العثمانية غصبت آبائي لواء الأحساء بدون أمر مشروع ” .

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وأضاف الأصقة : ” المتابع لتاريخ توحيد المملكة سيعرف أنه في الوقت الذي تخلص فيه الملك عبدالعزيز من الأتراك ، وطردهم شر طردة من القصيم ، ظهر في الساحة جمال باشا السفاح المشهور بجرائمه ضد العرب ” .

وتابع : ” حاول السفاح التقرب والتودد للملك عبدالعزيز بعد طرد الأتراك ، كما حاول استرضائه ويتوسل أن يرسل من ينوب عنه..، فأرسل الملك عبدالعزيز الأمير أحمد ثنيان ، للتباحث في بغداد مع جمال باشا ” .

بنقصر عليك الطريق

وأوضح أنه بعد وصول بن ثنيان ، وجد جمال باشا قد تغيرته لهجته ويهدد باحتلال نجد ، وعندما أخبر الملك عبدالعزيز بما حصل قال مقولته الشهيرة ” الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة” .

كما رد الملك عبدالعزيز على تهديد جمال باشا السفاح باحتلال نجد قائلاً : ” قلت أنكم تستطيعون أن تخترقوا نجد بطابورين فقط ، وأنا أقول لك بنقصر عليك الطريق” .