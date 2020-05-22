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سلط الباحث الكويتي الدكتور سلطان الأصقة ، الضوء على مقولة قالها الملك عبدالعزيز عام 1913 م ، وهي أن ” الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة ” .
الدولة العثمانية غصبت آبائي لواء الأحساء بدون أمر مشروع
وأوضح الأصقة أن العبارة جاءت ضمن تصريحات الملك عبدالعزيز للصحافة العراقية بجريدة الدستور ، حيث قال الملك عبدالعزيز : ” الدولة العثمانية غصبت آبائي لواء الأحساء بدون أمر مشروع ” .
وأضاف الأصقة : ” المتابع لتاريخ توحيد المملكة سيعرف أنه في الوقت الذي تخلص فيه الملك عبدالعزيز من الأتراك ، وطردهم شر طردة من القصيم ، ظهر في الساحة جمال باشا السفاح المشهور بجرائمه ضد العرب ” .
وتابع : ” حاول السفاح التقرب والتودد للملك عبدالعزيز بعد طرد الأتراك ، كما حاول استرضائه ويتوسل أن يرسل من ينوب عنه..، فأرسل الملك عبدالعزيز الأمير أحمد ثنيان ، للتباحث في بغداد مع جمال باشا ” .
بنقصر عليك الطريق
وأوضح أنه بعد وصول بن ثنيان ، وجد جمال باشا قد تغيرته لهجته ويهدد باحتلال نجد ، وعندما أخبر الملك عبدالعزيز بما حصل قال مقولته الشهيرة ” الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة” .
كما رد الملك عبدالعزيز على تهديد جمال باشا السفاح باحتلال نجد قائلاً : ” قلت أنكم تستطيعون أن تخترقوا نجد بطابورين فقط ، وأنا أقول لك بنقصر عليك الطريق” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : قصة مقولة الملك عبدالعزيز ” الأتراك قومٌ اعتباطيون ” .. ورده على جمال باشا السفاح بعد تهديده باحتلال نجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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