طريقة ” غسل ودفن ” المتوفين بكورونا في المملكة

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أزاح المتحدث الرسمي في أمانة محافظة جدة محمد البقمي، النقاب عن الإجراءات الاحترازية خلال غسل الموتى والمصابين بفيروس كورونا المستجد، والنقل إلى المقبرة.

وقال البقمي إنه في حال تعذر غسل المتوفى في المستشفى يتم غسله في المغسلة المخصصة ومن قبل الأشخاص الذين تم تأهيلهم، مبينا:” بحسب إرشادات وزارة الصحة، فإنه يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية من كمامات طبية وقفازات ومريلة، والالتزام بغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية بعد انتهاء عملية النقل أو الغسل “.

وأوضح أنه يتم وضع المتوفى في كيس مقفل مقاوم للماء ويمنع خروج السوائل بحسب معايير وزارة الصحة، لافتا إلى أنه لا يتم تشريح الجثة إلا في حالة الضرورة ومن قبل المتخصصين مع الحرص على تقليل الإجراءات التي تعرض المتواجدين إلى سوائل الجثة.

وتابع:” تشدد الجهات المعنية على الالتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات مكافحة العدوى حسب الدليل المعتمد من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الخاص بالممارسين الصحيين “، مشددا على التزام كل من يقوم بعملية الدفن، باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات مكافحة العدوى وغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية بعد انتهاء عملية النقل للدفن.

