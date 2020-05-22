45 ألف شريحة و100 ألف صورة هوية.. الإطاحة بوافدين يتاجرون بشرائح الاتصالات بعد تسجيلها بهويات آخرين (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة الرياض، أمس (الخميس)، القبض على 8 وافدين اتخذوا منزلاً في حي الديرة، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية تمكنت من تحديد هويات الوافدين، وهم من الجنسية البنجلاديشية، وأعمارهم في العقدين الثالث والخامس.
وأضاف أنه ضُبط بحوزتهم 45 ألف شريحة لعددٍ من الشركات، وأكثر من 100 ألف صورة لهويات ونماذج لبصمات مواطنين ومقيمين، و145 جهاز جوال و27 جهاز قارئ بصمة، و 5 أجهزة حاسب آلي.
وأكد أنه جرى إيقافهم جميعا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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