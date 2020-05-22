القبض على موظف في شركة الكهرباء استغل تصريح التنقل لتقديم خدمات خاصة في العلا (فيديو)

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ألقت الجهات الأمنية في محافظة العلا أمس (الخميس)، القبض على موظف في شركة الكهرباء نشر فيديو له يعرض فيه خدماته الخاصة على الأهالي خلال وقت منع التجول. Advertisements وأوضح “سناب الداخلية”، أن المواطن يحمل تصريح تنقل أثناء وقت منع التجول قام باستغلاله خارج وقت العمل لتقديم الخدمات لأهالي المنطقة. وأكد أنه جرى إيقافه لاستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.





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