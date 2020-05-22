هل يمكن زيارة الوالدين أيام العيد في ظل “منع التجول”؟.. تطبيق “توكلنا” يُوضح

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أوضح تطبيق “توكلنا” المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونياً، مدى إمكانية الخروج وزيارة الوالدين خلال أيام العيد في ظل منع التجول 24 ساعة بكافة المناطق.

ورد حساب التطبيق بـ “تويتر” على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى الحصول على تصريح لزيارة والده أيام العيد؛ بسبب ظروفه الصحية، حيث يسكن والده في حي بعيد عنه.

وبيّن التطبيق، أنه يمكن تقديم طلب تصريح خروج عبر “تصاريح التنقل” التابع للأمن العام عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول.

