︎ :
.
أوضح تطبيق “توكلنا” المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونياً، مدى إمكانية الخروج وزيارة الوالدين خلال أيام العيد في ظل منع التجول 24 ساعة بكافة المناطق.
ورد حساب التطبيق بـ “تويتر” على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى الحصول على تصريح لزيارة والده أيام العيد؛ بسبب ظروفه الصحية، حيث يسكن والده في حي بعيد عنه.
وبيّن التطبيق، أنه يمكن تقديم طلب تصريح خروج عبر “تصاريح التنقل” التابع للأمن العام عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن زيارة الوالدين أيام العيد في ظل “منع التجول”؟.. تطبيق “توكلنا” يُوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.