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قررت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، فصل طبيب لمُخالفته الإجراءات الوقائية بعد إصابته بفيروس “كورونا”. وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إن الطبيب خالف التعليمات والإجراءات الخاصة بـ”كورونا” وخالط الآخرين رغم علمه بإصابته بالفيروس. ونوه وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن لجنة التحقيق التي شُكلت في مُخالفات الطبيب أوصت بإنهاء عقد العمل معه، والنظر في استكمال إجراء العقوبة النظامية الأخرى بإحالته للنيابة حيال ما صدر من تجاوزات.





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كانت هذه تفاصيل خبر فصل طبيب بالطائف لاختلاطه بالآخرين بعد إصابته بـ”كورونا”.. والنظر في إحالته للنيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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