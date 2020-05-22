بالفيديو.. «لجنة مكافحة التبغ»: تأثير كورونا على بدائل النيكوتين لا دليل عليه

قال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور منصور القحطاني، إنه لا توجد أدلة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، يزيد أو يقلل من فاعلية أدوية بدائل النيكوتين.

وأضاف «القحطاني»، خلال فيديو بثته وزارة الصحة، عبر «تويتر»، أن الأدوية المساعدة للإقلاع عن التدخين، من بدائل النكوتين وغيرها وظيفتها، هي تقليل الرغبة في معاودة التدخين، وتقليل الأعراض الإنسحابية المصاحبة لإدمان النيكوتين، مشيراً إلى عدم وجود أدلة على أن فيروس كورونا يزيد أو يقلل فاعلية، أدوية «بدائل النيكتوين»، ناصحاً بضرورة استشارة مختص للإقلاع عن التدخين، بالتواصل مع عيادات المساعدة في الإقلاع عن التدخين المنتشرة في مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات.

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