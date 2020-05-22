اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

تراجعت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 20ر90 نقطة، أو44 ر0% ، ليصل إلى 11ر20462 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 43ر 7 نقطة، أو50ر0%، ليصل إلى 78ر1483 نقطة.

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06:23ت م

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