السعودية اليوم / عدد قياسي للوفيات اليومية بفيروس كورونا في البرازيل



برازيليا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

سجلت البرازيل رقما قياسيا للوفيات اليومية بفيروس

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفا يوم الخميس، مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 حالة في يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف إصابة.

// انتهى //

05:49ت م

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برازيليا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسسجلت البرازيل رقما قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) بلغ 1188 حالة وفاة يوم الخميس.وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفا يوم الخميس، مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 حالة في يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف إصابة.// انتهى //05:49ت م0235

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