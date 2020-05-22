

نيويورك 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي يوم الخميس إنه "يُعتقد بأن حوالي 10 ملايين شخص في بنغلاديش تأثروا بالإعصار، ومن المحتمل أن نصف مليون أسرة فقدت منازلها".

وتابع المتحدث الأممي "وصلتنا تقارير أن الإعصار أتلف منازل ومحاصيل في بنغلاديش والهند وانقطعت الكهرباء عن المدن والبلدات التي يعمل الكثير منها لاحتواء جائحة كوفيد-19."

وأعربت منظمة اليونيسيف، التي تراقب الوضع عن كثب مع وزارات الدولة، عن قلقها من أن كـوفيد-19 يمكن أن يعمق العواقب الإنسانية للإعصار في كلا البلدين.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بسبب تبعات الإعصار "أمفان" على الهند وبنغلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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