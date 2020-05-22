

بريدة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من ضبط سبعة مقيمين ، قاموا بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقرات إقامتهم ، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية الموصى بها للسيطرة على

// انتهى //

05:25ت م

0232



بريدة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من ضبط سبعة مقيمين ، قاموا بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقرات إقامتهم ، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ، إثر تعليق نشاط الحلاقة احترازياً ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة .// انتهى //05:25ت م0232

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة القصيم : ضبط سبعة مقيمين قاموا بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقرات إقامتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.