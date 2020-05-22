السعودية اليوم / تسجيل 3963 إصابة جديدة و45 وفاة إضافية بفيروس كورونا في تشيلي



سانتياغو 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الخميس، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأفادت الوزارة في تقرير بتسجيل 45 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 589 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 23992 شخصا بعد إحصاء 1488 حالة تعاف جديدة.

وقررت الحكومة التشيلية، الأسبوع الماضي، وضع "سانتياغو الكبرى" بالحجر الصحي في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضا حدودها وفرضت حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.

// انتهى //

05:25ت م

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سانتياغو 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الخميس، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 57 ألفا و581 بعد تسجيل 3963 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.وأفادت الوزارة في تقرير بتسجيل 45 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 589 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 23992 شخصا بعد إحصاء 1488 حالة تعاف جديدة.وقررت الحكومة التشيلية، الأسبوع الماضي، وضع "سانتياغو الكبرى" بالحجر الصحي في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.وفي إطار الإجراءات المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضا حدودها وفرضت حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.// انتهى //05:25ت م0231

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