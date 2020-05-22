شاهد.. الجمال الطبيعي والهندسي يلتقيان بعقبة الملك فهد في الباحة

2020-05-22

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

دائمًا يتحفنا المصور المبدع ناصر شنان بكل جديد في إظهار طبيعة منطقة الباحة ومعالمها الجميلة، حيث تلتقط عدسته أجمل المناظر والمعالم المعروفة بطريقة احترافية ومميزة، ومن هذه المعالم عقبة الملك فهد بالباحة؛ أحد أجمل الطرق الجبلية في المملكة، وتعتبر عقبة الملك الرابط بين قطاع السراة وتهامة، ومن أجمل الطرق المعبدة والصعبة في السعودية العظمى.

عن تصوير مقطع الفيديو لعقبة الملك فهد بالباحة تحدث المصور ناصر شنان لـ ” متابعات الخليج 365 ” فقال: تشدني في منطقة الباحة المناظر الطبيعية الكثيرة والمتنوعة، كما يبهرني أيضًا بعض المعالم التي تتشارك مع الطبيعة في الجمال والبهاء، وكان من بين هذه المعالم عقبة الملك فهد بالباحة التي تربط بين قطاعي السراة وتهامة.

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وهنا معلومات عن عقبة الملك فهد بالباحة التي تتميز بطولها بين مثيلاتها على مستوى المملكة بطول تقريبًا 26.5 كيلو مترًا، وتتميز بشكلها الهندسي الفريد في الامتداد والارتفاع، كما أنها الأكثر في عدد المنحنيات والتعرجات لكثرة الجبال والتلال الطبيعية التي تخترقها؛ وقد صممت العقبة بما يتناسب مع طبيعتها؛ وقد تم إنشاء عدد من الجسور التي يزيد عددها عن ستين جسرًا معلقة بارتفاعات مختلفة تتراوح بين ١٠-٥٠ مترًا.

كذلك تتميز العقبة بأنفاقها التي تخترق جبالها الشاهقة بأطوالها المختلفة حيث تتكون من عدد (٢٦) نفقًا تم شقها في جبال المنطقة الصلبة باستخدام أحدث المعدات والآلات؛ كما أن هذه العقبة تعتبر من أهم الطرق التي تم تنفيذها بأعلى المواصفات والمقاييس العالمية على مستوى المنطقة الجنوبية عامة وعلى مستوى منطقة الباحة خاصة فهي تعتبر الشريان الرئيسي والحيوي لمنطقة الباحة بين محافظتها في قطاعي السراة وتهامة؛ كما تتميز بمناظرها الخلابة حيث يكتسيها اللون الأخضر وخاصة في فضل الشتاء.

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