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2020-05-22 ضبط مواطن ومقيم استغلا تصريح التنقل لإخفاء آخرين في مركبتيهما بالقصيم متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة القصيم أنه تم ضبط مواطنٍ ومقيم استغلّا تصريح التنقل لإخفاء أشخاصٍ آخرين في مركبتيهما والتنقل بهم. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني عن ضبط مواطنٍ ومقيم استغلّا تصريح السماح لهما بالتنقل ، لإخفاء أشخاصٍ آخرين في مركبتيهما، والتنقل بهم و جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .



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