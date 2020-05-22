مجموعة سامبا تشارك بـ 16 مليون ريال في خدمة فُرجت

2020-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن مساهمتها في خدمة فرجت بمبلغ (١٦.٤٠٦.٠٠٠) مليون ريال، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وفعل الخير في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن خدمة “فرجت” هي مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الإلكترونية وتشرف عليها، لتقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية لتخفيف السداد عنهم بإشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في هذه القضايا بكل سهولة وموثوقية عالية.

ويحمل الإصدار الجديد لخدمة فرجت، تطورًا نوعيًا من خلال تصنيف السجناء الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير.

Advertisements

ويتم إدراج جميع الفواتير المستحقة على الموقوفين بقضايا مالية في خدمة فرجت والربط مع نظام “أمن” فيما يخص العسكريين الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي، إضافة إلى العديد من التحسينات التقنية للخدمة.

وتأتي هذه النسخة من خدمة فرجت بعد تعاون وشراكة بين المديرية العامة للسجون، والجهات ذات العلاقة وهي: وزارة العدل (وكالة الوزارة لقضاء التنفيذ)، ووزارة الموارد البشرية (وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (نظام الدفع الإلكتروني «سداد»).

وكانت مبادرة خدمة فرجت قد دشنت في أواخر شهر رمضان المبارك للعام الماضي 1440هـ، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة أبشر.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









