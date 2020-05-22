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فيديو.. دعاء ختم القرآن من المسجد الحرام ليلة 29 رمضان
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أدى المصلون في المسجد الحرام اليوم صلاة العشاء والتراويح والتهجد، وشهدوا ختم القرآن في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر.
وتضرع المصلون إلى الله العلي القدير أن يتقبل منهم صلاتهم وقيامهم وصيامهم وأن يكونوا من عتقاء هذا الشهر الكريم، وممن أنعم الله عليهم بقيام ليلة القدر، وممن غفر لهم في هذا الشهر المبارك، وأن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في كل مكان.
وأمّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا قادتنا، وأن يجعل بلادنا أمنة مستقرة وبلاد المسلمين، وأن يرفع هذا الوباء ويكشف الغمة عن هذه الأمة إنه على كل شيء قدير.
وشددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التباعد بين المصلين أثناء أداء الصلاة تطبيقًا للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.
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