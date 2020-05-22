السعودية | السعودية ودول عربية تتحرى هلال شهر شوال اليوم

شكرا لقرائتكم السعودية ودول عربية تتحرى هلال شهر شوال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتحرى المملكة العربية السعودية وعدة دول عربية، اليوم الجمعة، هلال شهر شوال لهذا العام 1441، وذلك لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك. وتتحرى كذلك عدد من الدول العربية هلال شهر شوال مساء اليوم، فيما رجحت الحسابات الفلكية إلى أن شهر مضان لهذا العام سيكمل 30 يوما، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر السعيد سيوافق الأحد 24 مايو.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وطالبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما أملت ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان الُمشكلة في المناطق لهذا الغرض.

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يأتي ذلك فيما أكدت الحسابات الفلكية أن القمر سيغرب قبل الشمس اليوم الجمعة ٢٩ رمضان (الموافق 22 مايو 2020)، ما يعني أن العيد سيكون يوم الأحد 24 مايو، وسيُكمل شهر رمضان 30 يوماً.

بدوره، أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن هلال اليوم الجمعة 29 رمضان سيغرب قبل الشمس في مكة المكرّمة بما يقارب 10 دقائق، وبهذا سيكون شهر رمضان 30 يوماً والعيد يوم الاحد 24 مايو، إذ لن يكون للهلال مكث في الأفق في يوم الجمعة 29 رمضان.

وفي الإمارات، أصدر وزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال للعام الجاري، ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة عن بعد، بما يثبت لديها من خلال تقنيات التواصل المرئي، وذلك كإجراء احترازي، حفاظاً على السلامة العامة، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" متابعة مهمتها الشهرية عن بعد أيضاً، في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

يأتي ذلك فيما تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية مساء اليوم الجمعة من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية. ويصدر الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، بيانًا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.