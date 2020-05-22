شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يسيطر على حريق شاحنة بترولية واصابة قائدها والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على حريق اندلع بشاحنة (تريلا) لنقل المواد البترولية بجنوب جدة فيما أصيب قائد الشاحنة بحروق طفيفة . ‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا فجر اليوم الجمعة عن اندلاع حريق بشاحنة نقل مواد بترولية بالقرب من دوار المجدوعي بجنوب جدة وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشاحنة نقل مواد بترولية (تريلا) محملة بالبنزين بحمولة (٣٢ الف طن) وكان الحريق نتيجة حادث مروري ادى إلى انقلابها واشتعال النار بها ، حيث تم مباشرة الحالة من قِبَل فرق الإنقاذ والإطفاء وتم السيطرة على الحريق والتأكد من إخماده بشكل تام ونتج عن الحادث إصابة سائق الشاحنة بحروق بسيطة في اليد وهو من الجنسية الآسيوية وفي العقد الرابع من العمر حيث تلقى العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مدني جدة» يسيطر على حريق شاحنة بترولية واصابة قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.