رئيس وزراء الصين: سنعمل مع أمريكا لتنفيذ أول مراحل الاتفاق التجاري المزيد

تعتزم الصين مواصلة التعاون مع واشنطن لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الطرفان قبل أشهر، رغم التصريحات الهجومية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.

وقال لي كي تشيانغ رئيس الحكومة الصينية، إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين، مشيرا في الوقت ذاته إلى "تحديات اقتصادية هائلة" بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف تشيانغ في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الجمعة، إن الصين حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في ووهان.

وقال: "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

وأوضح لأعضاء البرلمان "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر".

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وقررت الصين الجمعة عدم تحديد هدف للنمو هذا العام.

وأوضح رئيس الوزراء الصيني أن "بلادنا ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها" بسبب جائحة كوفيد-19 والظروف العالمية".

وشهدت الفترة الماضية موجة جديدة من التوترات الصينية الأمريكية التي أثارت الشكوك حيال تنفيذ اتفاق التجارة المبرم أوائل العام الحالي بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتحرك بقوة إذا فرضت الصين قوانين جديدة للأمن القومي في هونج كونج بعد الاحتجاجات العنيفة المؤيدة للديمقراطية العام الماضي.

وفي وقت سابق، انتقد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا، في حين قال مسؤول صيني إن أي تصعيد في التوترات لن يرهب بلاده.

