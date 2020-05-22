السعودية | السعودية: عائلة تعد الإفطار للمحتاجين يومياً في رمضان

شكرا لقرائتكم السعودية: عائلة تعد الإفطار للمحتاجين يومياً في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تستطع الشيف عبير التوقف عن العمل في مطبخ إحدى الفنادق في الأحساء شرق السعودية، بسبب أزمة كورونا، اجتمعت مع عائلتها في المطبخ، لتقدم لهم دروساً يومية في الأكلات الشعبية، لتوزعها إلى المحتاجين إفطاراً لرمضان.

عبير عبدالله أوضحت للعربية.نت أن العمل مع العائلة ممتع، كل شخص له مهام معينه كانت مكبوتة، لننهي عملية تجهيز الوجبات قبل أذان المغرب، ونوصلها إلى عدد من البيوت التي نعلم حاجتها للإفطار برمضان، وبينت بأنها تنوع في الأكلات حتى أتقنت بناتها طبخات عالمية ليكونوا الذراع الأيمن لها في إعداد الأطعمة، واستثماراً للمواهب مع أزمة كورونا ومنع التجول.

وأكدت عبير قائلة "نعد يومياً عشرات الوجبات على قدر استطاعتنا مع بعض التمر واللبن لتكون سفرة غنية، مع الحرص على لبس الاحترازات الصحية لإيصال الأغذية سليمة في وقت قياسي".