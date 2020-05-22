، "العتيبي" :  كوزمين تعمد إبعادي عن الفريق وعدم مشاركتي .. كان ضعيف الشخصية ،

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اهتمت الصحف الرومانية المختلفة بالهجوم اللاذع الذي شنه حارس مرمى الهلال السابق حسن العتيبي ضد مدرب الفريق وقت وجوده كوزمين أولاريو.
وكان "العتيبي" حارس مرمى الهلال السابق قد خرج في تصريحات إذاعية اتهم فيها المدرب الروماني بأنه كان يتعمد إبعاده عن الفريق وعدم مشاركته وأنه كان ضعيف الشخصية.
ونقلت صحيفة "prosport" تصريحاته الذي قال فيها :"كوزمين كان يخشى معاقبة النجوم الكبار.. قراراته لم تكن صارمة وهذه مشكلة كبيرة .. أراد التخلص مني وكان لدي مشاكل كبيرة معه .. لقد أساء التصرف معي عدة مرات، ولهذا السبب تم إقصائي من الفريق".
يُذكر أن كوزمين قد تولى مهمة تدريب الهلال موسمين من عام 2007 : 2009 حقق فيها لقب الدوري في موسمه الأخير بينما اعتزل حسن العتيبي كرة القدم في عام 2013.
"العتيبي" : كوزمين تعمد إبعادي عن الفريق وعدم مشاركتي .. كان ضعيف الشخصيةمحمد السيّد الخليج 365 2020-05-22
اهتمت الصحف الرومانية المختلفة بالهجوم اللاذع الذي شنه حارس مرمى الهلال السابق حسن العتيبي ضد مدرب الفريق وقت وجوده كوزمين أولاريو.
وكان "العتيبي" حارس مرمى الهلال السابق قد خرج في تصريحات إذاعية اتهم فيها المدرب الروماني بأنه كان يتعمد إبعاده عن الفريق وعدم مشاركته وأنه كان ضعيف الشخصية.
ونقلت صحيفة "prosport" تصريحاته الذي قال فيها :"كوزمين كان يخشى معاقبة النجوم الكبار.. قراراته لم تكن صارمة وهذه مشكلة كبيرة .. أراد التخلص مني وكان لدي مشاكل كبيرة معه .. لقد أساء التصرف معي عدة مرات، ولهذا السبب تم إقصائي من الفريق".
يُذكر أن كوزمين قد تولى مهمة تدريب الهلال موسمين من عام 2007 : 2009 حقق فيها لقب الدوري في موسمه الأخير بينما اعتزل حسن العتيبي كرة القدم في عام 2013.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:10 AM
صحف "رومانيا" تنقل تصريحات حارس "الهلال" السابق
اهتمت الصحف الرومانية المختلفة بالهجوم اللاذع الذي شنه حارس مرمى الهلال السابق حسن العتيبي ضد مدرب الفريق وقت وجوده كوزمين أولاريو.
وكان "العتيبي" حارس مرمى الهلال السابق قد خرج في تصريحات إذاعية اتهم فيها المدرب الروماني بأنه كان يتعمد إبعاده عن الفريق وعدم مشاركته وأنه كان ضعيف الشخصية.
ونقلت صحيفة "prosport" تصريحاته الذي قال فيها :"كوزمين كان يخشى معاقبة النجوم الكبار.. قراراته لم تكن صارمة وهذه مشكلة كبيرة .. أراد التخلص مني وكان لدي مشاكل كبيرة معه .. لقد أساء التصرف معي عدة مرات، ولهذا السبب تم إقصائي من الفريق".
يُذكر أن كوزمين قد تولى مهمة تدريب الهلال موسمين من عام 2007 : 2009 حقق فيها لقب الدوري في موسمه الأخير بينما اعتزل حسن العتيبي كرة القدم في عام 2013.
، "العتيبي" : كوزمين تعمد إبعادي عن الفريق وعدم مشاركتي .. كان ضعيف الشخصية ،
المصدر : الخليج 365
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