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أكد نادي شيفيلد يونايتد، الخميس، أن الأمير عبدالله بن مساعد لا يزال المالك الرئيس للنادي، والمتحكم الأول في الهيكل الإداري.
وجاء بيان شيفيلد للرد على تقارير الصحف الإنجليزية، التي قالت بأن الأمير عبد الله بن مساعد تخلى عن إدارة ناديه منذ فترة.
وأكد شيفيلد أن الأمير عبد الله بن مساعد يشرف على كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق دون تغيير، نافياً وجود أي تخل عن السلطات أو ما شابه.
واختتم النادي الإنجليزي بيانه، بالإشارة إلى أنه سيعلن أي تغييرات إدارية داخل النادي بمجرد حدوثها.
شيفيلد يونايتد: عبدالله بن مساعد لا يزال المالك الرئيس للنادي والمتحكم الأولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-22
أكد نادي شيفيلد يونايتد، الخميس، أن الأمير عبدالله بن مساعد لا يزال المالك الرئيس للنادي، والمتحكم الأول في الهيكل الإداري.
وجاء بيان شيفيلد للرد على تقارير الصحف الإنجليزية، التي قالت بأن الأمير عبد الله بن مساعد تخلى عن إدارة ناديه منذ فترة.
وأكد شيفيلد أن الأمير عبد الله بن مساعد يشرف على كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق دون تغيير، نافياً وجود أي تخل عن السلطات أو ما شابه.
واختتم النادي الإنجليزي بيانه، بالإشارة إلى أنه سيعلن أي تغييرات إدارية داخل النادي بمجرد حدوثها.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
12:09 AM
نفى ما يتردد ويشاع في بعض وسائل الإعلام
أكد نادي شيفيلد يونايتد، الخميس، أن الأمير عبدالله بن مساعد لا يزال المالك الرئيس للنادي، والمتحكم الأول في الهيكل الإداري.
وجاء بيان شيفيلد للرد على تقارير الصحف الإنجليزية، التي قالت بأن الأمير عبد الله بن مساعد تخلى عن إدارة ناديه منذ فترة.
وأكد شيفيلد أن الأمير عبد الله بن مساعد يشرف على كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق دون تغيير، نافياً وجود أي تخل عن السلطات أو ما شابه.
واختتم النادي الإنجليزي بيانه، بالإشارة إلى أنه سيعلن أي تغييرات إدارية داخل النادي بمجرد حدوثها.
، شيفيلد يونايتد: عبدالله بن مساعد لا يزال المالك الرئيس للنادي والمتحكم الأول ،
المصدر : الخليج 365
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