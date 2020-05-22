شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتح حربًا غير معلنة ضد محمد بن زايد.. ويسحب الدعم المصري لحفتر بعد هزائمه الأخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت القاهرة عددًا من الدبابات، كانت قد زودت مليشيات حفتر بها نهاية العام الماضي، عقب إخلاء الأخيرة قاعدة الوطية، جراء الضربات اليومية للطيران التابع لحكومة الوفاق، وفقا لصحيفة العربي الجديد.

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كما تم نُقل عدد كبير من المعدات العسكرية التي زودت بها الإمارات حفتر إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية داخل الأراضي المصرية؛ تمهيدًا لإعادة توزيعها مجددًا.

وكشفت صحيفة "العربي الجديد"، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، انقلب على مموله (كفيله) ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كشفت صحيفة العربي الجديد، أن خلافًا نشب بين أبوظبي والقاهرة، بعد الهزائم والخسائر الفادحة التي مُنيت بها ميليشيات خليفة حفتر، أمام قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا.

ونقلت عن مصادر قولها إن "التحركات الإماراتية المنفردة بقيادة محمد بن زايد، لدعم (حفتر)، كانت غالبيتها مصحوبة بعدم ترحيب مصري تُعَدّ من وجهة نظر (السيسي) السبب الأساسي في ما وصلت إليه الأزمة الليبية".

وأكدت أن "القاهرة (السيسي) حمّلت أبو ظبي (محمد بن زايد) مسؤولية التدهور الأخير"، مشددة على أنها هي التي ستتحمل الجانب الأكبر من التداعيات السلبية، إذا تحولت قاعدة الوطية الجوية لقاعدة عسكرية تركية".

وطبقا لمصادر الصحيفة فإن القاهرة طالبت أبوظبي بسرعة التوافق على سيناريو يقطع الطريق على أي رغبات تركية بتحويل قاعدة الوطية الجوية إلى قاعدة عسكرية تركية بالاتفاق مع حكومة الوفاق.

وتسعى مصر والامارات، إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يكون من شأنه فتح المجال للمكونات السياسية في الشرق الليبي بالمشاركة في الحكم، ومراجعة القرارات التي اتخذت طوال الفترة الماضية.