شاهد .. أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

أعلن أبناء الصحفي جمال خاشقجي اليوم الجمعة 22 مايو 2020، العفو عن قاتل والدهم في تركيا قبل نحو عامين، وذلك مع حلول اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك في السعودية.

ونشر الشاب صلاح خاشقجي نجل الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، صورة إعلان عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يؤكد فيه عفو عائلته عن قاتل أبيهم في عام 2018 باسطنبول.

وجاء في نص الإعلان الذي أورده صلاح خاشقجي: في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قوله تعالى في كتابه الكريم (وجزوا سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين).

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وأضاف الإعلان: لذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عن من قتل والدنا رحمة لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.

ولقيت تغريده نجل جمال خاشقجي تفاعلا واسعا جدا من قبل متابعيه، إذ كتب منذر آل شيخ مبارك: الله أكبر وأبشروا بالخير والثواب والأجر العظيم ليلة مباركة ولعلها ليلة القدر يضاعف فيها الأجر والثواب فأبشروا.

وقال الناشط بن عويد: صلاح والاسرة الكريمة هم أولياء الدم، وتنازلهم لوجه الله تعالى عن الحق الخاص في هذا الشهر الفضيل والعشر الأواخر وفي ليلة يتحرى أن تكون ليلة القدر، ليس بغريبَ هذا الموقف وينم عن شهامة ورجولة لا تصدر إلا عن الكبار.