أخبار السعودية اليوم.. الرياض تتصدر إصابات كورونا.. وتحذير لـ 7 فئات من الإصابة بالفيروس

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية؛ حيث أطلقت الحكومة السعودية «دليل مبادرات» في إطار المساعي الحكومية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما أعلنت وزارة الصحة خريطة إصابات كورونا الجديدة في المملكة، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين الشريفين يتلَّقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين

تلَّقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنَّأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

إطلاق «دليل مبادرات» تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لمواجهة جائحة كورونا

في إطار مساعي حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تواصل الجهات الحكومية إطلاق مبادراتها؛ لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات الجائحة، حيث تم إطلاق «دليل مبادرات» ويضم أكثر من 120 مبادرة تستهدف الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

الصحة تحذر 7 فئات من الإصابة بفيروس كورونا: أنتم الحالات الأكثر خطرًا

حذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، سبع فئات كونهم من الحالات الأكثر خطرًا حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مشيرًا إلى أن الفئات تتضمن من لديهم مشاكل في الوظائف في بعض أعضاء الجسم كالمصابين بأمراض الكلى المزمنة والمصابين بالأورام أو من يتلقون الجرعات الكيماوية المعالجة للأورام، بالإضافة إلى من لديهم ضعف واضطرابات في المناعة في الجسم، والسيدات الحوامل.

مكة والرياض وجدة أولًا.. بيانات إحصائية لحالات التعافي من كورونا بالمملكة

تصدرت مدينة مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في عدد حالات التعافي من فيروس كورونا، مسجلة 7414 حالة، منذ بداية الجائحة، من أصل 36040 حالة تعافٍ.

الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة.. والصدارة للرياض وجدة ومكة

كشفت وزارة الصحة، الخميس، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2532 حالة في المملكة. وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 714 حالة، تلتها جدة بـ390 حالة، ثم مكة المكرمة بـ 299 حالة.

الداخلية: 100 ألف ريال غرامة والسجن عام عقوبة إصدار تصاريح التنقل المخالفة

أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، الخميس، العقوبات المقررة ضد من يُسهل الحصول على تصريح أو إذن للتنقل بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بهما معًا، كل من سهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول.

أطلقتها وزارة الموارد البشرية.. كل ما تريد معرفته عن المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الأمور المتعلقة بالمنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، التي تم تدشينها وإطلاقها، أمس الأربعاء، من أجل حوكمة التبرعات وضمان وصولها إلى مستحقيها بكل يسر وسهولة.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

أُعلنت، الخميس، المواعيد الجديدة لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد ١٤٤١-١٤٤٢هـ، موضحة أن مواليد 14/4/1436هـ ممن أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي أو أقل من ذلك بـ90 يومًا، سيتم تسجيلهم بداية من 7/10/1441هـ، ومواليد 15/4 إلى 15/7/1436هـ، سيتم تسجيلهم في 20/11/1441هـ، بشرط تحقق المعايير التالية:

شاهد.. الأمن العام يلقي القبض على المتهمين بارتكاب أهم 7 قضايا شغلت الرأي العام

أعلن الأمن العام، اليوم الخميس، تقريرًا مصورًا بشأن مجموعة من الجرائم، التي ارتكبت وشغلت الرأي العام على مدار الأيام الماضية.

بالفيديو.. الزكاة والدخل توضح آلية السداد باستخدام الهواتف الزكية

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، آلية سداد الزكاة من خلال استخدام الهواتف الزكية، وذلك اعتمادًا على الخدمات التقنية التي توفرها الهيئة، لافتًا أن أي مواطن يمكنه، دفع الزكاة من خلال خدمة زكاتي المتوافرة عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني، أو خدمة هاتف زكاتي بالاتصال على الرقم الموحد، «19993»؛ حيث يتمكن دافع الزكاة من معرفة قيمة الزكاة من خلال الحاسبة الذكية دون اجتهادات.

الأرصاد تعلن «طقس الجمعة»: أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الخميس، عن توقعها أن يشهد طقس، غدا الجمعة، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة مع تكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، تبوك والمدينة المنورة.

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