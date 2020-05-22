مستشفى الأمير محمد بن ناصر يواصل تقديم خدماته لمرضى الأورام وأمراض الدم

يواصل مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان تقديم خدماته لمرضى الأورام وأمراض الدم خلال جائحة كورونا مع التقيُّد التام بمعايير مكافحة العدوى حفاظًا على سلامة الجميع.

وكشف المستشفى عن استكمال جرعات العلاج الكيميائي لـــ49 مريضًا قدموا من خارج منطقة جازان بعد قرار تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي.

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كما سجّل المستشفى خلال شهري مارس وأبريل الماضيين 93 حالة جديدة لمرضى مصابين بأمراض الأورام وأمراض الدم، وبدأ مركز الأورام بالمستشفى بالمتابعة العلاجية لهم وفق ما تتطلبه الحالة الصحية لكل مريض، مع استمرار المتابعة العلاجية الدوائية والكيميائية لعدد 1358 مريضًا.

وأشار المستشفى إلى استفادة 89 مريضًا من مرضى المتابعة الروتينية من خدمة إعادة صرف الدواء والتوصيل للمنازل بعد مراجعة ملفاتهم والتواصل معهم.

فيما بلغ عدد البروتوكولات العلاجية المُحَضَّرة 547 بروتوكولًا، كما جرى تحضير 843 دواءً علاجيًا لمرضى الأورام بالمستشفى.