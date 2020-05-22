أبناء خاشقجي: عفونا عن قاتل والدنا ونحتسب الأجر عند الله

أعلن أبناء الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، العفو عن من قتل والدهم، مشيرين إلى أنهم يحتسبون الأجر عند الله.
وقال أبناء خاشقجي في بيان وصل «عاجل» نسخة منه: في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالي في كتابه الكريم «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ».
وعقب البيان «لذا نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي- أنا عفونا عن من قتل والدنا – رحمه الله – لوجه الله ، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.
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