مي العيدان تتعرض لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها على بثنية الرئيسي ومحمد رمضان

تعرضت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، لحملة انتقادات على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها بعض التغريدات اعتبرها متابعون أنها تتسم بالتنمر والإساءة.

وتمحورت تغريدات مي العيدان حول رأيها في بعض الفنانين العرب من بينهم الفنانة العمانية بثينة الرئيسي المقيمة في الكويت والفنان المصري محمد رمضان.

سخرية وتنمر

ونشرت مي العيدان تغريدة حول الفنانة العمانية بثينة الرئيسي فيها صورتان للثانية إحداهما قديمة والأخرى حديثة وعلقت قائلة: «بثينة الرئيسي قبل وبعد. تغيرت وايد..الله يعز الكويت.. فرق السما من العما»، مما تسبب في إثارة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من المتابعين للإعلامية وغيرهم.

وبعد انتقادات عديدة للتغريدة التي وصفت بـ«التنمر»، قامت الإعلامية مي العيدان بتعديل التغريدة بحذفها وإعادة نشرها مرة أخرى بعد حذف جملة «فرق السما من العما».

وفى المقابل، طالب مغردون الإعلامية مي العيدان بنشر صورة قديمة لها، وهو ما فعلته؛ حيث نشرت صورة التقطت لها في سن الـ 16 عامًا.

وعلقت مي العيدان على الصورة قائلة: «حق اللي يقول لي حطيلنا صورك قبل وبعد، هذه صورتي الأولى وأنا عمري 16 سنة والثانية 43 سنة، ما في شي يخوفني وترى صور قبل وبعد ما هي أزمة الا حق اللي شاك بنفسه وما عنده ثقة».

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مي العيدان تهاجم محمد رمضان

ومرة أخرى عادت الإعلامية الكويتية مي العيدان لتكون في مرمى انتقاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المرة بعد أن وجهت انتقادات لاذعة للفنان المصري محمد رمضان بسبب فيديو متداول له وهو يتحدث عن حبه لرئيس النظام العراقي الراحل صدام حسين.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، نشرت في وقت سابق، تعليقًا يشوبه «تنمر» على شكل والد الفنان المصري محمد رمضان.

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