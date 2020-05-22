أهابت بالمواطنين التواصل معها على 940 لتقديم البلاغات

تفاعلت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش مع ما نشرته «عاجل» أمس الخميس بعنوان «مواطن بعد تقديم بلاغ رسمي لأمانة جازان بسبب حشرة: الموقف صدمني». وأكدت الأمانة في توضيحها على الواقعة أن بلدية محافظة أبو عريش استلمت البلاغ وانتقلت فرقة مختصة إلى الموقع ومباشرتها في الواقعة. ووفق الأمانة تم رصد مخالفة التجهيزات ومخالفة سوء التداول ومخالفة أنظمة صحة البيئة. Advertisements وأكدت البلدية أن تكرار المخالفة يعرض المنشأة لعقوبات أشد قد تصل إلى فرض غرامات أكبر وإغلاق المنشأة، كما تهيب بجميع المواطنين التواصل على الرقم 940 لتقديم البلاغات في حال وجود أي مخالفة. اقرأ أيضًا بعد كورونا.. الحقيقة والخيال في أكل الصينيين الحشرات والزواحف والكلاب بالصور.. تفاصيل خطة القضاء على حشرة صرار الليل بمحيط المسجد الحرام

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية أبو عريش تتفاعل مع ما نشرته «عاجل» عن عثور مواطن على حشرة داخل وجبة طعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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