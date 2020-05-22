صحة الطائف: إنهاء عقد طبيب أصيب بكورونا وخالف قرارات منع الاختلاط

جارٍ النظر في استكمال العقوبات النظامية بحقه وإحالته للنيابة
صرح «عبدالهادي الربيعي» المتحدث الرسمي، مدير العلاقات والإعلام والتوعية بصحة الطائف، بأنه تم إنهاء عقد طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد بسبب مخالفته الأوامر الصادرة بمنع الاختلاط.
وقال «الربيعي» إن الطبيب المذكور خالف الأوامر الملكية وقرارات وزير الصحة بتقييد تحرك الأشخاص المصابين بكورونا وعدم مخالطتهم لآخرين.
يذكر أن الطبيب سبق وأن أقر وتعهد قبل إنهاء عقده بالالتزام؛ لكنه خالف ذلك بل وارتكب عدة مخالفات، رأت لجنة التحقيق - التي وجه بها مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني- على إثرها أنها تناقض مبادئ مهنته كطبيب.
وأوصت لجنة التحقيق بإنهاء عقد العمل مع الطبيب المخالف والنظر في استكمال إجراء العقوبة النظامية الأخرى بإحالته للنيابة حيال ما صدر من تجاوزات.
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