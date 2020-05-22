خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي بمناسبة عيد الفطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس «برهم صالح» رئيس جمهورية العراق، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تهنئته لفخامته بهذه المناسبة الكريمة، وتمنيات المملكة للعراق الشقيق بالنماء والاستقرار.

من جهته، نوه الرئيس العراقي بحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على كل ما من شأنه تعزيز شتى مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

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كما تم خلال الاتصال، بحث مجمل العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها.

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