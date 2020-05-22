خادم الحرمين الشريفين يتلَّقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين

تلَّقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنَّأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- جلالته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلًا الله- العلي القدير- أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والمسرات.

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