الأمطار تطلق شلالات تمنية وسط زخات البرد

وتعرض الحزام الدائري لتمنية للغزارة الأشد من الأمطار التي شملت قرى شمال متنزه الحبلة، وقرية وادي ذهب.
وسهل وجود الدوريات الأمنية حركة السيارات على الطرق، فيما أوقفت السيول التي انحدرت بغزارة نتيجة الأمطار التي هطلت على وادي ذهب ومرتفعات تمنية نحو الطريق إلى قرى وادي ذهب، وتسبب بتعطل حركة السيارات، وقطعت بعض الطرق المؤدية إلى القرية.
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