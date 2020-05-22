أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

الجمعة 22 مايو 2020

خاشقجي Advertisements

أعلن نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، عفوه وأخوته عن قاتل والدهم.



وكتب صلاح خاشقجي عبر حسابه الرسمي في تويتر: ”في هذه الليلة الفضيلة، من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالي في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اللَّه“.

وأضاف: ”ولذلك نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي، أنا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل“.