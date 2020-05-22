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أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 22 مايو 2020

خاشقجي

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أعلن نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، عفوه وأخوته عن قاتل والدهم.

وكتب صلاح خاشقجي عبر حسابه الرسمي في تويتر: ”في هذه الليلة الفضيلة، من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالي في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اللَّه“.

وأضاف: ”ولذلك نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي، أنا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل“.

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