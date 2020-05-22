شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: ضبط شخصين استغلّا تصريح التنقل لإخفاء آخرين في مركبتيهما والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني عن ضبط مواطنٍ ومقيم استغلّا تصريح السماح لهما بالتنقل ، لإخفاء أشخاصٍ آخرين في مركبتيهما، والتنقل بهم و جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القصيم: ضبط شخصين استغلّا تصريح التنقل لإخفاء آخرين في مركبتيهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.