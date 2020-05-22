السعودية | أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم لوجه الله  

شكرا لقرائتكم أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم لوجه الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي العفو عن قاتل أبيهم في ليلة التاسع والعشرين من رمضان ابتغاء وجه الله.
وقال ابنه "صلاح خاشقجي" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".
وأضاف صلاح خاشقجي: "لذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عمّن قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عن الله عز وجل".
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