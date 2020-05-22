، حوار بين "تويتر" و"ناسا".. "الواي فاي" في الفضاء رائع ومركبة فضائية تتدخل بصورة للأرض ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن أن خدمة الإنترنت (الواي فاي) في الفضاء تعمل بشكل رائع، وذلك بعد أسئلة من قبل شركة "تويتر" عبر حسابها الرسمي، تتعلق بخدمة الإنترنت والوجبات المفضلة لرواد الفضاء وكوكب المريخ.

وكانت شركة "تويتر" وجهت سؤالاً لوكالة الفضاء الأمريكية عن حالها، فردت الأخيرة: "مرحبًا تويتر، ما أخباركم؟".

وأجابت "تويتر": "نحن نغرد من الأرض كيف الحال عنكم وما وضع الواي فاي؟".

وجاء الرد من وكالة ناسا بأن الواي فاي يعمل بشكل رائع، وأن بعض الرواد يمكنهم التغريد من الفضاء، وأرسلت مركبة فضائية صورة من الفضاء للأرض معلقة: "نحن نحب الأرض وننظر إليها".

وتابعت الوكالة الأمريكية قائلة إن رواد الفضاء الوجبة المفضلة لديهم مكونة من اللحم يطلق عليها " launch meat".

وحول سؤال عن المريخ، أرفقت وكالة ناسا صورة لمركبة فضائية جديدة قالت إنها ستنطلق في شهر يوليو المقبل.