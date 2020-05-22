شكرا لقرائتكم خبر عن أبو نهيه يتلقون التعازي في فقيدتهم والان نبدء بالتفاصيل

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء الجمعية العمومية وكافة منسوبي دار ”الخليج 365” بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كل من: فهد بن عبدالله بن محمد أبو نهيه أسامة بن عبدالله بن محمد أبو نهيه - عضو الجمعية العمومية لدار اليوم وليد بن عبدالله بن محمد أبو نهيه في وفاة شقيقتهم المغفور لها بإذن الله تعالى Advertisements نهاد بنت عبدالله بن محمد أبو نهيه والعزاء موصول إلى زوجها عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن أبو نهيه وكافة عائلة الفقيدة سائلين المولى «عز وجل» أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

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